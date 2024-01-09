В Подмосковье спасли застрявшую под бытовкой в приюте собаку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье спасатели вызволили собаку, которая застряла под бытовкой в приюте для животных, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». Сотрудников спасательной службы вызвала волонтер, которая выгуливала питомца.

По словам женщины, собака испугалась выстрелов пиротехники во время прогулки и забилась в укромное место. Самостоятельно выбраться из-под бытовки ей не удалось. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС сделали подкоп, чтобы можно было дотянуться до четвероногого, после чего аккуратно извлекли животное.

Ранее в Московской области жители села Куплиям спасли кота, который забрался на высокую колокольню храма Воскресения Словущего. Животное не могло спуститься вниз и провело на морозе более 12 часов. Пленника спас мужчина, приехавший из Коломны. Местным жителям пришлось организовать специальный чат, так как спасатели отказали в помощи из-за отсутствия альпинистов и автовышки.

Кроме того, в Москве ветеринары спасли кошку, в пасти которой застряла наклейка в форме сердечка. Предмет новогоднего декора мешал животному есть и пить. Хозяевам не удалось извлечь «сердечко» самостоятельно, и они обратились за помощью к специалистам. Наклейка прилипла к небу животного и поранила ротовую полость. Однако кошка не смогла проглотить предмет декора, и он не попал в пищевод. В противном случае ей бы потребовалась срочная операция.