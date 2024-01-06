В Подмосковье спасли кота, застрявшего на высокой колокольне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области жители села Куплиям под Егорьевском спасли кота, забравшегося на высокую колокольню храма Воскресения Словущего, сообщает «360». Опубликовано видео со спасенным питомцем.

На кадрах видно, как хвостатый церковный руфер жадно уплетает корм в машине. Животное спас мужчина, приехавший из Коломны.

Кота, застрявшего на колокольне, заметили 5 января. Он не мог спуститься и провел на морозе более 12 часов. Местные жители обращались к спасателям, но им отказали в помощи, сославшись на отсутствие альпинистов и автовышки.

Для спасения животного люди решили действовать собственными силами и завели специальный чат. Обсуждался вариант с вызовом промышленных альпинистов из Москвы, но те отказались из-за того, что было далеко ехать. Несколько девушек в чате вызывались самостоятельно залезть за котом на башню.

Ранее в Красноярске от голодной смерти спасли кота, запертого в квартире, где он почти без еды провел целый месяц. Его хозяйка умерла, и все это время его пыталась подкармливать соседка через щель в двери, которая в итоге и забрала питомца себе. Животное отправили на обследование в ветклинику. Родственники умершей заявили, что незадолго до этого были в квартире и оставили коту корма на несколько дней.