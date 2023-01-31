В Подмосковье спасатели обнаружили тело девочки, провалившейся под лед

На реке Клязьма в Павлово-Посадском городском округе Московской области обнаружили тела девочки, провалившейся под лед, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. К поискам ребенка привлекли водолазов.

Работы по поиску пропавшей девочки завершены. К сожалению, ребенок погиб, тело обнаружено и поднято из воды, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Подмосковном Фрязино во время встречи любителей моржевания утонул 47-летний мужчина — он провалился под лед. Инцидент произошел на берегу озера Большое. Любители моржевания устроили в водоеме заплыв, а также вели небольшие лекции о пользе зимнего закаливания. В какой-то момент один из гостей провалился под лед — очевидцы сразу же бросились спасать мужчину, однако он пошел ко дну.

Летом 17-летний подросток из Бурятии спас тонущую подругу из реки Уды возле Улан-Удэ, однако попал в глубокое место и не смог выбраться сам. Трое друзей юноши не успели его спасти, поэтому доплыли до берега и вызвали спасателей.