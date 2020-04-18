В Подмосковье создадут ещё более семи тысяч мест для больных COVID-19

https://static.news.ru/photo/637191ea-8178-11ea-ba69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Московской области до конца апреля планируется развернуть более 7,5 тыс. дополнительны коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьёв.

Правительство, по его словам, уже выделило для этого дополнительные деньги. Воробьёв подчеркнул, что они будут «оснащены минимум кислородом, максимум ИВЛ».

Особенность этих коек связана еще с тем, что это отдельно стоящие здания, которые мы оснащаем всем необходимым. Вчера президент особое внимание уделил именно созданию инфекционных коек. От нас требуется до конца месяца подготовить 7 566 коек, из них с кислородом 5 929, — сказал глава Подмосковья в эфире «360».

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тыс. человек. В России на 18 апреля — 36 793 подтверждённых случаев COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. 1679 выздоровели, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее Воробьёв сообщил о смерти депутата Мособлдумы Иван Жуков, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.