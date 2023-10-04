В Подмосковье сильный ветер пробил забор сорванными листами скейтпорщадки

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильный ветер в жилом комплексе «Да Винчи» в Подмосковье подхватил листы, которыми была оборудована скейтпорщадка, и пробил ими забор, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В результате инцидента никто не пострадал.

На площадке трудились рабочие, потом они отошли, и в это время ветер снес листы скейтлощадки, которые пробили секции забора. Несколько листов сломалось пополам, я слышал, они недешевые. Все произошло минут за 20, — рассказал очевидец.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре, дожде и грозах во второй половине дня, 4 октября. Порывы ветра местами будут достигать 20 м/с. Заммэра столицы Петр Бирюков уточнил, что в городе на круглосуточное дежурство сейчас выведены 1,5 тысячи аварийных бригад.

Одновременно с тем МЧС предпринимает свои меры по защите жилых и строящихся зданий от сильного ветра. Отдельное внимание уделяется системам жизнеобеспечения. Владельцам ресторанов и кафе посоветовали укрепить конструкции и закрыть все летние веранды.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в свою очередь предупредил, что 6 октября в Москву придет похолодание и продержится все выходные. Похожая погода будет наблюдатся и в Санкт-Петербурге.