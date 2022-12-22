В Подмосковье школьника убило упавшим с крыши снегом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московской области 13-летний школьник погиб в результате падения на него снега с крыши, сообщает Telegram-канал «112». По факту произошедшего следователи начали проверку.

Инцидент произошел в деревне Захарково Красногорского района. Подросток скончался до приезда скорой помощи.

В начале декабря похожий случай произошел в Магадане. Там погиб восьмилетний мальчик при падении на него снега с крыши детского сада.

Под Казанью дети едва не погибли под упавшим с крыши дома снегом. Матери удалось вовремя увести их в сторону.

В Новой Москве с крыши сорвались трое рабочих, которые очищали кровлю от снега. Два человека в результате падения скончались, один выжил, он госпитализирован. Инцидент произошёл на улице Ленина в Подольске.