«112»: в Подмосковье сбили четвертый беспилотник «112»: в районе Домодедово сбили еще один беспилотник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что в районе подмосковного Домодедово сбили четвертый беспилотник. По информации канала, сейчас на месте работают экстренные службы. Ранее Минобороны подтвердило факт падения трех дронов, конкретно о БПЛА в Домодедово информации не было.

По данным «112», беспилотник рухнул недалеко от Домодедово утром 21 июня. В публикации говорится, что сейчас территория вокруг места падения дрона оцеплена.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений не было.

По данным Telegram-канала Baza, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил факт падения двух беспилотников на территории региона в 05:30 и 05:50 на подлете к военным складам.