В Подмосковье с 15 апреля у всех автомобилей будут проверять спецпропуска

https://static.news.ru/photo/eaf67124-7e4b-11ea-ac6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все автомобили в Подмосковье будут с 15 апреля проверять на наличие спецпропусков на въездах и выездах из муниципальных образований. Документы будут смотреть не только у водителей, но и у пассажиров.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции с 15 апреля будут проверять все транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований Московской области, — заявили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД журналистам ТАСС.

NEWS.ru писал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что дополнительные документы для перемещения в регионе не потребуются силовикам, судьям и журналистам. Также свободно перемешаться смогут военные, адвокаты, нотариусы и представители органов власти. Для этого всем этим людям потребуется иметь при себе служебное удостоверение.

Система цифровых пропусков по аналогии со столичной заработает в Московской области с 15 апреля. Для оформления документа необходимо воспользоваться порталом uslugi.mosreg.ru.