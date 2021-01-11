В Подмосковье резко подскочило число госпитализаций из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1cdbc410-53f7-11eb-918f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество пациентов с COVID-19 увеличивается в каждом городе Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По его словам, задача властей заключается в том, чтобы предоставить помощь и поддержку всем нуждающимся.

Если сравнивать госпитализацию прошедшей недели к предыдущей, то, к сожалению, она растёт. Плюс 40%, — подчеркнул он.

Воробьёв уточнил, что в сутки в области госпитализируют около 550 человек, у которых был диагностирован коронавирус, передаёт телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, 6 января губернатор Подмосковья сообщил, что врачи Московской области вакцинировали от COVID-19 уже более 15 тысяч человек. На данный момент в регионе работают более 90 пунктов вакцинации. На данный момент вакцинироваться могут жители Подмосковья из группы риска. В их число входят медицинские работники, специалисты социальной сферы, ЖКХ и сотрудники МФЦ. Сделать прививку могут лица старше 18 лет, если они не болели коронавирусом.