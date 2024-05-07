В Подмосковье решили подготовиться к грядущему похолоданию Отопительный период продлили из-за похолодания в Подмосковье

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Правительство Московской области рекомендовало муниципалитетам продлить отопительный период из-за резкого похолодания, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Подмосковья. Рекомендации даны по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Мы рекомендовали муниципалитетам повторно включить отопление, при технической возможности, и продлить отопительный период до 9 мая, так как завтра-послезавтра в северных районах Подмосковья ожидается низкая температура — до –3 градусов с выпадением снега, — заявил министр энергетики и вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Подачу тепла по нормативам останавливают, когда среднесуточная температура в течение пяти суток достигает восьми градусов. Согласно прогнозам, на текущей неделе ночами возможны заморозки до –3 градусов, тогда как днем температура не превысит +11 градусов.

Ранее на Москву обрушился майский снегопад. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что в резком похолодании виноват циклон под названием «Гулла», который принесет на русскую равнину заморозки, снег и дожди. 8–9 мая в ЦФО сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.