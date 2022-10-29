В Подмосковье умер ребенок, проглотивший игрушку Мальчик проглотил резиновый мяч и умер от удушья в Московской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В поселке Лесной Городок Одинцовского района Московской области мальчик проглотил резиновую игрушку и умер от удушья, сообщает МК.RU. На момент смерти несовершеннолетнему был один год.

Вечером 28 октября мальчик играл с резиновым мячом и положил его себе в рот. Игрушка перекрыла ему дыхательные пути, в результате чего он скончался. В этот момент рядом с ребенком находились родители.

Ранее в Волгограде двое детей и один взрослый отравились арбузом. Пятилетний мальчик скончался в больнице в результате токсического гастроэнтерита. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

Согласно материалам дела, 27 октября 58-летний житель Волгограда купил арбуз в овощной палатке. Вместе с ним его ели внуки — пятилетний мальчик и 11-летняя девочка. Некоторое время спустя они почувствовали недомогание. На следующий день из-за ухудшения самочувствия дети были госпитализированы. Мальчик, несмотря на оказанную ему медпомощь, скончался. Девочка остается в больнице, но угрозы для ее жизни нет.

Ранее в Ленинградской области пятилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением мухоморами. Инцидент произошел в садово-огородническом некоммерческом товариществе «Красногорское» в Ломоносовском районе.