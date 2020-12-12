В Подмосковье разрешили посещать спортивные мероприятия

https://static.news.ru/photo/019e9e7e-3deb-11eb-8c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти Московской области разрешили с 14 декабря посещение спортивных мероприятий при условии, что зрители будут соблюдать необходимые санитарные требования. Об этом рассказал министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков.

С сегодняшнего дня посещение зрителей на стадионах будет возможно с согласования Министерства спорта и Роспотребнадзора с выполнением всех требований Роспотребнадзора, — цитирует его ТАСС.

Запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий был введён региональными властями 21 октября.

Подмосковье занимает третье место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в регионе выявлено 1,4 тысячи новых случаев заражения. Выздоровели 962 пациента и 31 человек умер. Всего за время пандемии в области заболели 127,8 тысячи человек. Из них жертвами инфекции стали 2,4 тысячи и 90,2 тысячи — выздоровели.

В целом по России за сутки зафиксировано 27,3 тысячи новых случаев COVID-19. Выздоровели 18,5 тысячи пациентов, скончались — 450. Всего в стране заболели более 2,6 млн человек. За время пандемии выздоровели 2,1 млн, скончались 47,3 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье продлили действующие ограничения до 12 января 2021 года. Кафе, рестораны и развлекательные организации с 31 декабря по 10 января смогут допускать посетителей только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Жителям области старше 65 лет обязательный режим самоизоляции заменили на рекомендательный. Однако их социальные карты, а также проездные студентов будут по-прежнему заблокированы до 12 января.