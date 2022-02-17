В Подмосковье рассказали о научных достижениях региона

Сотрудники Пущинского научного центра биологических исследований РАН нашли два соединения, которые предотвращают нейродегенеративные процессы, связанные с болезнью Паркинсона, рассказала председатель Совета молодых учёных и специалистов Подмосковья Дарья Ветошкина. Она подчеркнула, что данные этого исследования могут послужить основой для создания лекарственных препаратов, пишет «360».

Коллеги нашли два соединения, которые предотвращают нейродегенеративные процессы. Это может служить основой для разработки лекарственного препарата, — рассказала Ветошкина.

Она также упомянула и подмосковного физика Антона Попова, который вместе с командой разрабатывают метод доставки лекарственных препаратов напрямую в раковую клетку. Ветошкина пояснила: основная задача исследователей заключается в том, чтобы привести к гибели исключительно раковые клетки, сохранив при этом здоровое окружение.

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