В Московской области каждый мужчина, призванный или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360». Он добавил, что малолетним детям мобилизованных дадут приоритет при записи в детские сады, а школьников обеспечат бесплатными завтраками и обедами.
Чтобы поддержать семьи бойцов, которые отправились выполнять свой долг перед страной, мы разработали ряд мер поддержки, — заявил Воробьев.
Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку. Выплата мобилизованным придет после первой зарплаты. Кроме того, к каждому пункту призыва прикрепили социального консультанта, который помогает решать социальные вопросы, оказывает помощь одиноким пожилым родителям или психологическую поддержку ребятам.
Губернатор Московской области ранее поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации. По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.