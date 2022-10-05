В Подмосковье рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей Губернатор Подмосковья Воробьев заявил, что каждый мобилизованный в регионе получит выплату в 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

В Московской области каждый мужчина, призванный или пришедший добровольцем после 21 сентября, получит выплату в размере 200 тысяч рублей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360». Он добавил, что малолетним детям мобилизованных дадут приоритет при записи в детские сады, а школьников обеспечат бесплатными завтраками и обедами.

Чтобы поддержать семьи бойцов, которые отправились выполнять свой долг перед страной, мы разработали ряд мер поддержки, — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что правительство поддерживает связь с призывниками, которые сейчас проходят военную подготовку. Выплата мобилизованным придет после первой зарплаты. Кроме того, к каждому пункту призыва прикрепили социального консультанта, который помогает решать социальные вопросы, оказывает помощь одиноким пожилым родителям или психологическую поддержку ребятам.

Губернатор Московской области ранее поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации. По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.