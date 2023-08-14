В Подмосковье рабочего переехали бетономешалкой Сотрудник бетонной компании переехал коллегу на бетономешалке в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель бетономешалки случайно переехал коллегу в подмосковном Домодедово, сообщает издание «Московский комсомолец». Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами, в настоящее время за его жизнь борются врачи. Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 13 августа. Водитель бетономешалки подъехал к пункту налива бетона. В какой-то момент мужчина засомневался в целостности цистерны, для проверки ее надежности требовалось залить воду. После того как он начал отъезжать, он услышал резкий крик. Выяснилось, что под переднее колесо случайно попал его 35-летний коллега. Каким образом он оказался под колесами машины неизвестно.

Как сообщалось ранее, несовершеннолетний житель Калининграда сел за руль автомобиля отца и случайно переехал сам себя. Предполагается, что 12-летний ребенок выпал из открытой двери во время движения задним ходом. Он повредил ногу, но кость осталась целой. Органы опеки проводят проверку по факту инцидента.

Сотрудники Следственного комитета России ранее выяснили, что 13 лет назад сотрудники полиции Новосибирской области сбили девочку на дороге, после чего добили ее и спрятали тело. На скамье подсудимых оказались три человека, им предъявили обвинения в похищении, убийстве несовершеннолетний, а также в нарушении правил дорожного движения.