В Подмосковье мужчина поджег пятилетнего сына после отключения света В подмосковном Чехове пятилетний мальчик загорелся, когда отец грел еду на костре из-за отключения света

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Житель Чехова случайно поджег своего пятилетнего сына, когда разогревал еду на костре, сообщает Telegram-канал SHOT. Как сообщает источник, в день инцидента в доме мужчины отключили электричество, из-за чего он и развел огонь. Ребенок в экстренном порядке был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела.

Инцидент произошел в СНТ «Кулаково» в городе Чехове. Отец семейства хотел приготовить ребенку завтрак, однако из-за планового отключения электричества сделать это не мог. Не дождавшись его возвращения, мужчина решил сделать еду на огне. Он развел костер и плеснул в него излишнее количество жидкости для розжига. Брызги задели его ребенка, в результате чего тот вспыхнул.

Мужчина пытался потушить мальчика, а после вызвал скорую помощь. Ребенка доставили в реанимацию с множественными ожогами тела — обгорело лицо, грудь, руки и ноги, повреждены дыхательные пути. Отец также пострадал в ходе инцидента — у него было зафиксированы ожоги 20% поверхности тела.

Хотел разогреть еду, дрова отсырели. Решил чуть жидкости для розжига плеснуть. Видимо, когда взбалтывал, такой эффект получился, как у дезодоранта. И тут взрыв. Я сейчас лежу под капельницей. Сын — в реанимации в Люберцах, с ним мать. Были плановые отключения и накануне происшествия, — пожаловался мужчина.

Ранее заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин заявил, что в Подмосковье действуют ограничения в связи с высоким уровнем пожароопасности. В этот период времени лучше не сжигать траву на дачах, полностью отказаться от посещения лесов, не разводить там костров и не курить.