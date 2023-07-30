В Подмосковье ПВО сбила несколько беспилотников «112»: системы ПВО сбили несколько беспилотников около Одинцово и Красногорска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в Московской области, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, дроны были сбиты около Одинцово и Красногорска. В Минобороны данную информацию пока не комментировали.

Система ПВО сбила несколько беспилотников в районе Одинцово и Красногорска, — отметил канал.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры добавил, что на западе Подмосковья сбиты два беспилотника самолетного типа, участвовавших в атаке на Москву.

Telegram-канал Baza рассказал, что жители Одинцовского и Красногорского районов сообщали о четырех звуках взрывов в небе. Предположительно, сработала система ПВО.

Предыдущая атака беспилотников Украины зафиксирована в ночь на пятницу, 28 июля. В Министерстве обороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны России пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области. В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет. В военном ведомстве добавили, что БПЛА был сбит средствами ПВО.

Ранее два беспилотника атаковали Москву, нанеся повреждения двум нежилым зданиям, утром 24 июля. В Министерстве обороны России возложили ответственность за случившееся на Киев и назвали это нападение террористическим актом. Оба дрона были нейтрализованы средствами РЭБ, после чего потерпели крушение.