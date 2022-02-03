В Подмосковье проверят перинатальный центр с голодающими медсестрами

В Подмосковье сотрудники регионального Минздрава начали проводить проверку перинатального центра в Коломне: медсёстры там объявили голодовку. Они также написали открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру здравоохранения Михаилу Мурашко, сообщают argumenti.ru.

Медработники сообщили о нехватке медсестёр из-за сокращений, пожаловались на изменившуюся в меньшую сторону зарплату и невыносимые условия труда. В открытом письме медсёстры рассказали, что за 12-часовой рабочий день у них бывает только 15 минут перерыва, они выполняют обязанности и медсестёр, и санитарок, а зарплаты не выросли, а даже упали, — пишет издание.

Голодовку начала 1 февраля медсестра Наталья Трухина. Всего же в «итальянской забастовке» планируют принять участие пять её коллег. Также, как медработники сообщили местным СМИ, их зарплаты при такой нагрузке значительно уменьшились — с 40 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее правозащитниками также было опубликовано открытое письмо 45 сотрудников отделения неотложной помощи Ишимбайской ЦРБ (Башкирия). В нём сказано, что фельдшеры и врачи выездных бригад устали «терпеть тяжелейшие условия труда и недостойную, унизительно низкую зарплату». Согласно данным авторов обращения, в больнице вместо 10 бригад скорых на линию вынуждено выходить не более пяти.

При этом сотрудникам медучреждения также урезали зарплату. У фельдшеров бригад скорой помощи оклад составляет 14,5 тыс. рублей, у водителей — 5,7 тыс. рублей. Сотрудники ЦРБ требуют увеличить число бригад и поднять зарплаты.