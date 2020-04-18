В Подмосковье проверили на наличие пропусков уже более 170 тыс. автомобилей

https://static.news.ru/photo/45cf4d1a-8161-11ea-af4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала введения цифровых пропусков в Московском регионе проверили уже более 170 тысяч водителей на их наличие. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Он также отметил, что более 2000 автовладельцев передвигались без необходимого QR-кода. По словам Каратаева, контроль над передвижением осуществляется на 84 постах на въездах в крупные города Московской области.

Всего за это время было проверено больше 170 тысяч автомобилей, выявлено свыше 2 тысяч автомобилей, водители которых передвигались без специальных пропусков, — сказал он в эфире телеканала «360».

С 15 апреля в Москве заработала пропускная система. Разрешения необходимы для поездок на транспорте — как личном, так и общественном. Как отметил мэр Сергей Собянин, власти решились на введение цифровых пропусков из-за ускорения темпов распространения коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, штрафы за поездку на автомобиле без пропуска будут выписываться с каждой камеры, фиксирующей нарушение. Об этом журналистам 18 апреля сообщили представители столичных правоохранительных органов.