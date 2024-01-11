В Подмосковье пройдут проверки после коллапса на теплосетях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Городским округам Московской области предложили провести внеочередные проверки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Речь идет о тех районах, где с начала года была нарушена подача отопления. Соответствующее постановление вынес губернатор Андрей Воробьев. Документ опубликован на официальном портале регионального правительства.

Постановляю предложить органам местного самоуправления городских округов Московской области, на территории которых в 2024 году допускались случаи сверхнормативного нарушения функционирования объектов систем теплоснабжения населения Московской области, <...> организовать внеочередное обследование объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории городских округов Московской области, — говорится в постановлении.

Кроме этого, глава Подмосковья рекомендовал Центральному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору организовать расследование, чтобы выяснить причины аварийных ситуаций на теплосетях. В документе также указывается о введении дополнительных мер поддержки граждан, которые пострадали из-за нарушения теплоснабжения и горячего водоотведения.

Бывший депутат Госдумы, эксперт по ЖКХ Олег Шеин ранее заявил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства остро не хватает прозрачности, в первую очередь в области распределения финансов. По его словам, в настоящее время сведения о том, как именно распределяются выделяемые на ЖКХ деньги, скрыты.