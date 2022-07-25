В Подмосковье пройдет ежегодный фестиваль City Bay Wake Weekend 2022

Фото: vk.com/wakeweekend

С 29 по 31 июля в Завидово состоится ежегодный фестиваль City Bay Wake Weekend 2022, в этом месте встретятся тысячи поклонников активного водного спорта, чтобы насладиться позитивными моментами в компании единомышленников. Центральная зона фестиваля будет посвящена четырем мировым океанам: Тихому, Индийскому, Атлантическому и Северному Ледовитому.

В рамках City Bay Wake Weekend 2022 пройдут соревнования по вейкбордингу и вейксерфингу, а также показательные выступления от профессионалов и различные мастер-классы. Гости и участники мероприятия смогут посетить дизайн-маркет, фуд-корт и бар, которые представят разнообразие из более чем 20 стритфуд-концепций со всего мира, а также тематические зоны партнеров проекта и музыкальная сцена.

Более того, посетителифестиваля смогут попробовать свои силы в соревновании по скейтборду на мини-рампе, а также насладиться яркими интеграциями, качественной программой фестиваля и комфортной праздничной атмосферой.

Ранее стало известно, что 27 августа на территории музея-заповедника «Коломенское» пройдет 11-й фестиваль славянского искусства «Русское поле». Мероприятие будет посвящено Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.