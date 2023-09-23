Мужчина зарезал хозяина облаявшей его собаки в Подмосковье

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В подмосковном Звенигороде прохожий напал с ножом на владельца собаки, которая его облаяла, сообщает Telegram-канал SHOT. От полученных ранений пострадавший скончался. Нападавший с места преступления скрылся.

Трагедия произошла минувшей ночью. Мужчина с женщиной выгуливали маленькую собачку у подъезда. Животное облаяло проходившего мимо 44-летнего Михаила Сейбанова. Тому это не понравилось, и между ним и владельцами собаки возник конфликт.

В ходе ссоры Сейбанов достал нож и несколько раз ударил им мужчину. Пострадавшего забрала скорая помощь, но спасти его медикам не удалось, мужчина умер в реанимации.

По данным Telegram-канала «112», нападавшего уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина зарезал свою жену на глазах у двух несовершеннолетних дочерей. Детей он не тронул. Сам мужчина во время нанесения ударов порезал себе сухожилие на руке. Его прооперировали в больнице. Семью характеризуется как благополучная, на учете никто из ее членов не состоял. Причиной трагедии стала вспыхнувшая между супругами ссора.