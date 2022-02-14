В Подмосковье призвали отказаться от подъемников на остановках РЖД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после многочисленных жалоб жителей призвал отказаться от использования устаревших подъемников на остановках РЖД. Он согласился с предложением заменить эти устройства на тёплые и просторные лифты, передаёт «360».

Делайте все по уму, по совести. Если [нужно] тепло — делайте тепло. Но лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъемником давайте оставим в прошлом, — подчеркнул Воробьёв.

Он назвал подъемники пережитком прошлого и призвал отказаться от них раз и навсегда. Губернатор считает, что в Подмосковье должно стоять самое современное оборудование. Он убеждён, что властям региона совместно с «коллегами из РЖД» удастся изменить стандарты и оставить подъемники только в тех местах, где они используются для перемещения грузов, а не людей.

Ранее Воробьёв заявил, что учителя школ и воспитатели Подмосковья с января будут получать прибавку к зарплате размером в пять тысяч рублей, младшим воспитателям добавят всего две с половиной тысячи, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. При этом первая выплата поступит в феврале.