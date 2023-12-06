В Подмосковье пришли первые 20-градусные морозы Синоптик Леус: в подмосковном Клину зафиксировали первые 20-градусные морозы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области зафиксировали первые в эту зиму 20-градусные морозы, заявил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температурный минимум составил 21,8 градуса мороза в городе Клину.

Минувшей ночью на территории Московской области впервые с начала нынешнего осенне-зимнего сезона температура воздуха опустилась ниже отметки в минус 20 градусов. В подмосковном Клину минимум составил минус 21,8 градуса, − написал Леус.

Синоптик уточнил, что это вторые по силе декабрьские морозы в подмосковном Клину за последние 10 лет. Холоднее было только в 2021 году, когда температура воздуха опустилась почти до минус 25 градусов.

Леус также добавил, что в Москве минувшей ночью минимальная температура составила минус 12,4 градуса. При этом, по его словам, в пределах старой территории столицы разброс составил почти 10 градусов: на Балчуге зафиксировали минус 8,6 градуса, а в Бутово — минус 18,4 градуса.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов ранее предупредил, что на этой неделе Москву и Подмосковье ожидают экстремальные морозы. По словам синоптика, температура воздуха опустится до минус 27 градусов. Потепление стоит ожидать только 13 декабря.