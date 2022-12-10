В Подмосковье пригородный поезд столкнулся с «Газелью»

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В Подмосковье между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) пригородный поезд столкнулся с «Газелью», пресс-служба МЖД. По данным оперативных служб МЖД, столкновение произошло в 16:55, когда водитель «Газели» выехал на железнодорожный переезд 120 км на запрещающий сигнал.

На железнодорожном переезде 120 км между станциями Соревнование и Большая Волга Савеловского направления МЖД, оборудованном звуковой и световой сигнализацией, водитель автомобиля «Газель» выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6910 сообщением Дубна — Москва, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что машинист применил экстренное торможение, однако не хватило расстояния. По предварительной информации, среди пассажиров и бригады поезда пострадавших нет.

По данным «Москвы 24», водитель «Газели» погиб, также пострадал пассажир. Движение между станциями Соревнование — Большая Волга уже восстановлено.

Ранее товарный поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги. В результате аварии погиб водитель грузового автомобиля. На место происшествия для устранения последствий ДТП были направлены восстановительные поезда станций Тайшет и Вихоревка.

В июне пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Три человека погибли, еще десятки пострадали.