В Подмосковье трехлетний мальчик умер после падения с самоката В Мытищах трехлетний мальчик упал с самоката и умер спустя два дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковных Мытищах трехлетний мальчик умер после падения с самоката, сообщает MK.RU. По данным издания, смерть наступила спустя два дня после падения.

Отмечается, что инцидент произошел в квартире одного из домов на Новомытищинском проспекте. Вечером 5 октября ребенку стало плохо, он неожиданно потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли его спасти.

Как пишет MK.RU, родители малыша сообщили, что за два дня до этого мальчик катался на самокате, упал и ударился головой. На следующий день его начало тошнить. Его отвели в травмпункт, но госпитализировать в больницу не стали. Теперь вскрытие должно показать, связаны ли падение и смерть между собой, пишет издание.

Ранее в Башкирии подросток умер во время занятий в секции карате. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь, хотя на здоровье он не жаловался. По словам отца погибшего, до карате его сын увлекался футболом и борьбой, а также занимался спортом дома на тренажерах, которые купили ему родители. Ни в секции карате, ни в других секциях серьезных травм он не получал. Отец мальчика предположил, что ишемическая болезнь протекала у него в скрытой форме.

В сентябре пятнадцатилетний подросток погиб в подмосковном Павловском Посаде, пытаясь на лестнице в подъезде перепрыгнуть соседскую таксу. Несчастный случай произошел на глазах соседей и друзей погибшего школьника. В прыжке ученик девятого класса ударился головой о металлическую деталь на потолке и умер на месте.