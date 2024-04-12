В Подмосковье полицейские нашли почти 100 килограммов мефедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых около 100 кг мефедрона, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ.

Сотрудники УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу Московской области задержали двоих подозреваемых в покушении на сбыт порядка 100 килограммов наркотических средств. При досмотре автомобиля, на котором передвигались злоумышленники, полицейские обнаружили пакет с кристаллическим веществом, — говорится в сообщении.

По информации Волк, полицейские в ходе дальнейшей проверки обнаружили в тайниках-закладках 99 килограммов вещества, упакованного в пакеты. Возбуждено уголовное дело по статьям 20 и 228.1 Уголовного кодекса России, фигуранты арестованы.

Ранее правоохранители Ленинградской области нашли крупную нарколабораторию в поселке Глажево. Производством мефедрона в заброшенном доме занимались 37-летний и 40-летний местные жители, последний был ранее судим за хулиганство и нарушение ПДД. В отношении них возбудили уголовное дело за незаконное производство наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.