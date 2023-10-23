МК.RU: в Балашихе покончил с собой подполковник ФСО

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Telegram-канал «МК: срочные новости» сообщает, что в Балашихе покончил с собой 46-летний подполковник Федеральной службы охраны. По данным канала, он работал по направлению спецсвязи.

По информации «МК: срочные новости», мужчина серьезно поругался с женой. Он совершил суицид после того, как она вышла на улицу.

9 октября около полуночи был найден мертвым сотрудник полиции в здании МВД России по городу Когалыму в ХМАО. По информации Telegram-канала SHOT, рядом с его телом лежал пистолет. Речь идет о 31-летнем полицейском, который являлся старшиной группы тылового обеспечения.

По версии Telegram-канала Baza, мужчину нашли во дворе собственного дома. По информации канала, с утра старшина находился на следственных действиях, после чего должен был поехать в ОВД, чтобы сдать свой пистолет, но в отделе так и не появился. На звонки полицейский также не отвечал. По данным Baza, у мужчины был конфликт с руководителем ОВД «Карасукский» полковником Геннадием Садовским. При этом коллеги сообщили, что у него не было проблем на службе и в коллективе.

Полицейский переехал в Когалым из Новосибирской области. В полиции он работал с 2013 года. По информации SHOT, полицейский недавно развелся с женой, у него было двое маленьких сыновей.