В Подмосковье подросток пригрозил взорвать школу и попал в полицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Химках десятиклассник оставил в соцсетях запись о готовящемся теракте в одной из местных школ и был задержан полицией, сообщает Telegram-канал SHOT. Угроза взрывов в образовательном учреждении не подтвердилась.

По словам подростка, теракт должен был произойти в полдень 6 марта. Десятиклассник написал, что в это время к школе № 20 подойдут четверо неизвестных в черной форме и оставят у входа в учебное заведение сумки с бомбами, которые взорвутся спустя минуту.

После того как полиции стало известно об угрозе, к школе были направлены специалисты, в том числе кинологи с собаками. В ходе обследования территории школы никаких взрывных устройств не обнаружили. После этого правоохранители вычислили автора сообщения и приехали к нему домой.

Школьник заявил, что оставил сообщение, желая пошутить, а планировавшийся теракт просто выдумал. Однако полицейские изъяли у него компьютер и увезли на допрос вместе с матерью и бабушкой. По данным канала, молодой человек замкнут и у него есть проблемы в общении со сверстниками.

Ранее похожий случай произошел в городе Выборге Ленинградской области. Там восьмиклассник отправил администрации школы послание, в котором грозился устроить «маленький взрыв» для жертвоприношения. При этом он потребовал вывести из здания первоклассников. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, школьник находится под подпиской о невыезде.