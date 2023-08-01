Трактор со стадом коров перевернулся в Подмосковье

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В Московской области перевернулся трактор с прицепом, который перевозил стадо коров, видео с места происшествия поделился Telegram-канал «Москва 24». Очевидцы аварии уточнили, что в результате произошедшего две коровы получили травмы, остальным животным удалось выбраться из кузова самостоятельно.

Инцидент произошел в Пушкинском районе Подмосковья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, прицеп занесло, и трактор перевернулся.

Ранее сообщалось, что не менее трех особей диких кабанов стали жертвами ДТП, произошедшего на трассе Ярково — Ялуторовск в Тюменской области. По данным СМИ, водитель внедорожника Hyundai врезался в стадо внезапно выбежавших на дорогу животных. ДТП обошлось без пострадавших людей.

До этого автомобиль столкнулся с тремя лосями на внутренней стороне МКАД в Москве. Инцидент произошел на 32-м километре кольцевой автодороги. Авария затруднила движение на данном участке. Информация о пострадавших людях не поступала. На месте работали оперативные службы города.