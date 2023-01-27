В Подмосковье пенсионер умер в отделе полиции сразу после допроса

В подмосковном Егорьевске пенсионер умер в отделе полиции после четырехчасового допроса, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В итоге общения с правоохранителями 65-летний Николай Соковский дал признательные показания по уголовному делу, по которому проходил свидетелем.

«Осторожно, Москва» пишет, что Соковский был свидетелем по уголовному делу — одному из жителей Егорьевска ранили руку ножом. Его пригласили в местный отдел полиции на допрос, по итогам которого он превратился из свидетеля в подозреваемого и признался в совершении преступления. На выходе из кабинета дознавателя у пенсионера прихватило сердце, после чего он попросил полицейских вызвать ему скорую, однако спасти его так и не удалось — приехавшие через 40 минут медики констатировали его смерть.

По данным Telegram-канала, следователи проводят проверку по факту произошедшего. Служебную проверку проведут также и в отношении полицейских, которые допрашивали Соковского.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве жены на прогулке с собакой пенсионера МВД Юрия Новикова госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Днем ранее 52-летнего мужчину должны были доставить в отдел Следственного комитета на допрос. До здания СК пенсионер так и не добрался, его отправили в больницу с ушибами ног, ссадинами кистей, а также тупой травмой живота.