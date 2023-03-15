В Подмосковье педофила отправили за решетку за убийство пятилетней девочки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Серпухове педофила Александра Семина признали виновным в жестоком убийстве 5-летней девочки летом 2018 года, передает РЕН ТВ Суд приговорил его к 24 годам лишения свободы.

По данным канала, Семин увел ребенка с детской площадки к себе в квартиру, где изнасиловал, а после чего задушил. Преступник поместил тело ребенка в спортивную сумку и отнес в безлюдное место.

12 марта Telegram-канал SHOT сообщил об аресте священника храма Нерукотворного Образа Спасителя в Омске 35-летнего Николая Б. По данным канала, мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних, последний такой случай произошел в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что многодетный отец из Омска на протяжении двух лет насиловал трех малолетних детей — пятилетнюю дочь и двух ее младших братьев. О зверствах отца узнала старшая 19-летняя дочь и в октябре 2022 года обратилась в правоохранительные органы. На тот момент дети уже были изъяты органами опеки, но по причине алкогольной зависимости родителей, а не из-за надругательств со стороны обвиняемого.