В Подмосковье от коронавируса умерли 49 человек

https://static.news.ru/photo/b719df18-8241-11ea-ac13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Московской области число погибших от COVID-19 достигло 49. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Скончались 49 человек. Семьсот девять новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье, — сообщает оперштаб.

Там отметили, что всего в регионе сейчас заражены коронавирусной инфекцией 4663 человека.

К 19 апреля в мире заболели коронавирусом более 2,3 млн человек, умерли 160 тысяч пациентов, а более 595 тысяч выздоровели. В России к этому дню зафиксировано 42 853 случая COVID-19. За последние сутки их число в РФ возросло на 6060, справиться с болезнью и выписаться из стационаров удалось 3291 пациенту. В российской столице сейчас больше всего случаев коронавирусной инфекции — 24 324. При этом 1763 человека выздоровели, а 176 стали жертвами нового опасного вируса.

Как писал NEWS.ru, ранее пятый пациент умер от коронавируса под Нижним Новгородом.