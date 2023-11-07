В Подмосковье появился похититель носков Водитель фуры похитил более 31 тысячи пар носков в Подмосковье

Фото: МВД РФ

Водитель фуры, который должен был доставить мужские шерстяные носки из Подмосковья в Набережные Челны, похитил более 31 тысячи пар носков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Она добавила, что машину загрузили на складе, но она не доехала до пункта назначения, а водитель перестал выходить на связь. Стоимость товара оценивалась в 3,5 млн рублей. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.

В полицию обратился представитель фирмы, занимающейся оптовой продажей одежды, с заявлением о том, что при перевозке груза водитель фуры похитил более 31 тысячи пар мужских шерстяных носков на сумму свыше 3,5 млн рублей, — сказала Петрова.

Ранее полицейские Иркутска пресекли деятельность преступной группы, организовавшей схему хищения топлива с автозаправок. По информации правоохранителей, злоумышленники, будучи управляющими АЗС, отключали камеры наблюдения и систему измерения на станциях и сливали топливо в емкости подъезжавших сообщников.

В полиции добавили, что за пять месяцев мошенники провернули эту схему более 30 раз, похитив таким образом свыше 11 тысяч литров нефтепродуктов. Нанесенный ущерб составил около полумиллиона рублей.