В Подмосковье объяснили, как нерабочие дни помогут в борьбе с коронавирусом
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
13:52, 25 октября 2021
Андрей ВоробьёвФото: kremlin.ru
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Введение нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября поможет разорвать «эпидемиологическую цепочку» и стабилизировать ситуацию с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт телеканал «360».
Протоколы и методики лечения позволяют нам освобождать койки. И сегодня мы очень рассчитываем на отрицательную динамику. <...> Для того чтобы это дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие, более низкие уровни, — подчеркнул Воробьёв.
Он добавил: несмотря на то что ограничительные меры не всегда положительно влияют на экономику России и быт её граждан, они всецело направлены на борьбу с распространением коронавируса и имеют очень важное значение для нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Воробьёв выразил надежду на то, что введённые меры помогут снизить прирост заболеваемости в регионе.
Ранее стало известно, что Подмосковье заняло второе место в России по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе заразились 3127 человек.