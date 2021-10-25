В Подмосковье объяснили, как нерабочие дни помогут в борьбе с коронавирусом

Введение нерабочих дней в Московской области с 28 октября по 7 ноября поможет разорвать «эпидемиологическую цепочку» и стабилизировать ситуацию с коронавирусом в регионе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, передаёт телеканал «360».

Протоколы и методики лечения позволяют нам освобождать койки. И сегодня мы очень рассчитываем на отрицательную динамику. <...> Для того чтобы это дальше происходило, объявлены выходные, которые позволят разорвать эту самую эпидемиологическую цепочку и уйти на другие, более низкие уровни, — подчеркнул Воробьёв.

Он добавил: несмотря на то что ограничительные меры не всегда положительно влияют на экономику России и быт её граждан, они всецело направлены на борьбу с распространением коронавируса и имеют очень важное значение для нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки в стране. Воробьёв выразил надежду на то, что введённые меры помогут снизить прирост заболеваемости в регионе.

Ранее стало известно, что Подмосковье заняло второе место в России по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе заразились 3127 человек.