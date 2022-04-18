В Подмосковье обсудят методы решения экологических проблем

23 апреля на II областном форуме волонтёров экологии «Делай! Подмосковье» волонтёры-экологи обсудят методы решения экологических проблем в Подмосковье. Форум состоится на территории Мытищинского филиала МГТУ при поддержке Российского экологического оператора (РЭО), сообщает «360».

Форум призван объединить усилия добровольческих организаций Московской области для более эффективной волонтёрской деятельности и решения экологических проблем региона. Участвовать могут представители общественных добровольческих объединений и организаций, например, студенческие объединения, волонтёрские центры, ресурсные центры добровольчества, а также экологические организации, как НКО, так и коммерческие, профильные государственные органы области, — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

По его мнению, волонтёры вносят значительный вклад в развитие инфраструктуры обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Буцаев подчеркнул, что в рамках решения данной проблемы особенно важно привлекать молодёжь к волонтёрству и продвигать идеи осознанного потребления.

Ранее РЭО призвал туристические регионы развивать системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Денис Буцаев также напомнил туристам о необходимости убирать за собой мусор и по возможности его сортировать.