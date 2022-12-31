В Подмосковье прохожие обнаружили припаркованный автомобиль, в салоне которого находился мужчина с ножом в груди, сообщает РЕН ТВ. Пострадавший был отправлен в больницу, сейчас он находится в реанимации.
Инцидент произошел в городе Хотьково. Прохожий заметил мужчину на водительском сидении автомобиля, после чего позвонил в полицию и вызвал скорую помощь. Что именно произошло в автомобиле, неизвестно. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Ранее в Шлиссельбурге Кировского района Ленинградской области двое мигрантов привезли в больницу мужчину с ножевым ранением, но медики оказались бессильны и констатировали его смерть. Разгневанные этим мигранты закатили скандал и с угрозами набросились на врачей, которым пришлось вызывать полицию
Также сообщалось, что в Москве мужчина во время ссоры достал пистолет и выстрелил своему оппоненту в лицо. По предварительным данным, между компаниям произошел конфликт. Пострадавшего госпитализировали.