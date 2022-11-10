В Подмосковье обнаружили почти тысячу новых мест обитания редких животных

Фото: McPHOTO/O. Schreiter/Global Look Press

Орешковая соня

В Подмосковье обнаружили 930 новых мест обитания редкой флоры и фауны, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные Министерства экологии и природопользования области. Так, по информации ведомства, специалисты получили подтверждение присутствия краснокнижных или нуждающихся в постоянном наблюдении 253 видов живых организмов. По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, такая ситуация связана с благоприятной обстановкой в регионе.

Тенденция к приросту местообитаний подтверждается. Выявлено 930 новых локаций, где подтверждено присутствие краснокнижных или нуждающихся в постоянном наблюдении видов. Всего в результате работ зафиксировано 253 охраняемых вида живых организмов — 168 видов фауны и 85 видов флоры, — рассказал Фирсов.

Он подчеркнул, что популяции некоторых краснокнижных видов в Подмосковье оказалась гораздо больше, чем ранее представлялось специалистам. Так, например, в Рузском округе Московской области, было зафиксировано нахождение бурого медведя, в Можайском — обыкновенной летяги, речной выдры на реке Рожайке в Кашире и орешниковой сони в Клину.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект об уголовной ответственности за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений из Красной книги России. Как заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов инициативы Павел Крашенинников, проект предлагает унифицировать подход к защите особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и объектов растительного мира. Инициатива предполагает дополнение статьи УК, по которой максимальным наказанием могут стать девять лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.