В Подмосковье несколько человек отравились после травли тараканов в ТЦ

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В подмосковном Подольске несколько человек отравили после проведения дезинсекции тараканов в местном торговом центре, передает Telegram-канал «112». В общей сложности за помощью к врачам обратились шесть человек. Среди пострадавших один ребенок.

Инцидент произошел в подольском ТЦ «Буратино». Он находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Днем в одном из павильонов травили тараканов, а после несколько жильцов почувствовали себя плохо. Резкий химический запах распространился на весь подъезд, — сообщает канал.

По информации авторов поста, у граждан, обратившихся за помощью, диагностировали ангионевротический отек, токсическое действие неуточненного характера и гипертоническую болезнь.

Ранее житель московского района Северное Медведково попал в токсикореанимацию НИИ Склифосовского. 19-летний пострадавший по фамилии Мухоморов отравился мухоморами.

Известно, что полиция начала проводить проверку по факту употребления галлюциногенных грибов.