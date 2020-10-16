В Подмосковье назвали условие для перевода школ на дистанционку

https://static.news.ru/photo/224d32c0-0fb5-11eb-9eca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Vlasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил подготовить школы к переводу на дистанционное обучение при закрытии их на карантин. Речь идёт не только о карантине из-за коронавируса, но и из-за ОРВИ.

Образовательное учреждение закрывают на две недели при пороге в 30% заразившихся от общего числа учеников, класс — при пороге в 20%. Это же происходит и при выявлении у кого-то из школьников или учителей COVID-19. Такие критерии назвала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина на совещании с главой региона.

Губернатор, в свою очередь, обратил внимание на то, что детей нельзя оставлять без образования и дистанционное обучение в таком случае должно сохраняться.

Я прошу подготовить всё необходимое для дистанционного обучения, — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 448 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии COVID-19 заболели 79 567 человек, из них 1452 пациента скончались, выздоровели 59 770 человек.

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Московской области вводится ряд ограничений с 17 октября. Так, будет действовать запрет на ночное посещение баров и развлекательных заведений, приостановит свою работу проект «Активное долголетие», на спортивные и массовые мероприятия будут допускаться не более трёх тысяч посетителей при условии наполняемости площади наполовину.

Бани, химчистки, салоны красоты и ателье, по его словам, продолжат работать штатно с соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора. Среди ограничений в регионе также остаются масочный режим и социальная дистанция, писал NEWS.ru.