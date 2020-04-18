В Подмосковье назвали сумму надбавок врачам, лечащим пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/72c7508a-81aa-11ea-b2cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Власти Московской области озвучили заплаты врачей, лечащих пациентов с коронавирусом, на период пандемии.

Для врачей эта сумма составит до 170 тысяч рублей, среднего персонала — до 100 тысяч, младшего — до 50 тысяч, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

В сообщении отмечается, что это конечные суммы с учётом федеральных и региональных надбавок. Кроме того, подготовлен проект регионального правительства, согласно которому водителям скорой помощи выплатят по 15 тысяч рублей, а прочему персоналу, работающему в отделениях стационаров — по 10 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось. В Москве, где наибольшее число заразившихся, случаев коронавирусной инфекции сейчас 20 754. Выздоровели 1679 человек, 148 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о смерти депутата Мособлдумы Ивана Жукова, у которого тест на коронавирус дал положительный результат.