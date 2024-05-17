В Подмосковье нашлись противники расширения мемориала Минобороны MSK1: жители Подмосковья выступили против расширения мемориала Минобороны

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Жители Мытищ в Подмосковье выступили против расширения мемориала Министерства обороны России, сообщил портал MSK1. Как уточняется, граждан беспокоит вырубка деревьев для расширения территории кладбища.

По данным портала, местные жители узнали, что Минобороны планирует расширить главное военное кладбище России — «Пантеон защитников Отечества» — за счет участка с вековыми елями и соснами. Местные власти, как пишет издание, заявили, что «зеленые насаждения будут максимально сохранены», но люди опасаются, что участок площадью около 17 га вырубят и местные жители останутся без чистого воздуха.

По сведениям MSK1, местная администрация уже внесла изменения в генплан города, разрешив использовать соседний лес для расширения кладбища. Но на публичной кадастровой карте пока указано, что примыкающий к мемориалу участок площадью около 17 га находится в Пироговском и Дмитровском лесничествах и имеет категорию «земли лесного фонда», тогда как мемориалу присвоена категория «земли особо охраняемых территорий и объектов».

Ранее государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала снимки памятников советским солдатам-освободителям, которые были построены по всему миру после победы в Великой Отечественной войне. На фотографиях запечатлены различные мемориалы, такие как памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в Пловдиве в Болгарии, площадь Победы в Минске, памятник Воину-освободителю в Берлине и другие монументы. Представители Роскосмоса подчеркнули, что чтят память тех воинов, которые принесли мир и спокойствие.