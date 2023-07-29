В Подмосковье нашли могильник с костями детей В Ступине археологи нашли древнее место массового захоронения детей и подростков

В подмосковном Ступине археологи обнаружили место массового захоронения детей и подростков, сообщают «Сергиевские ведомости». Исследователи провели анализ и выяснили, что могильник со множеством костей создали в первом тысячелетии нашей эры — в IV-VI веках.

Специалисты Коломенского археологического центра рассказали, что обнаруженное захоронение даст возможность составить более точную демографическую картину того периода времени. Археологи отметили, что могильник отличается от тех, что были обнаружены ранее.

Прежде исследователи находили захоронения взрослого и ребенка вместе, однако в этот раз в ямки были уложены только кости несовершеннолетних, оставшиеся после кремации. Кроме того, в могиле отсутствовали личные вещи, которые были неотъемлемым атрибутом других погребений.

Всего в этом сезоне исследователи смогли обнаружить более 20 захоронений. Находки будут отправлены на экспертизу. Специалисты тщательно исследуют артефакты сразу после того, как завершится полевой сезон.