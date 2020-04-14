В Подмосковье нарушителям самоизоляции грозит уголовная ответственность

https://static.news.ru/photo/176bc07a-7e7d-11ea-88d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилистов, которые нарушают карантинный режим в Московской области, пообещали привлекать к уголовной ответственности. Об этом заявил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

Протоколы для нас не панацея. Личный состав нацелен на проведение разъяснительной работы. Но злостным нарушителям грозят жёсткие меры — вплоть до уголовной ответственности, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Стрыгин также отметил, что подмосковные полицейские уже перешли на усиленный режим службы, а плотность нарядов увеличилась в полтора раза.

К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше. 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.

Как писал NEWS.ru, за сутки в Московской области составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции.