В Подмосковье намерены арестовать одну из «сильнейших ведьм» России Суд в Подмосковье выберет меру пресечения «ведьме» Полынь

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Алена Полынь

Ивантеевский суд Подмосковья рассмотрит ходатайство следствия об аресте главы организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь (Елена Суликова), сообщает ТАСС из зала суда. Отмечается, что женщина проходит по делу об оскорблении чувств верующих и экстремизме. Во время заседания она частично признала вину.

О задержании частницы «Битвы экстрасенсов» Суликовой стало известно 4 июня. Дело завели после заявления в ФСБ. Следствие предполагает, что она с января 2020 по декабрь 2023 продавала запрещенную литературу, в которой содержались призывы нападать на священников РПЦ. Также она публиковала в социальных сетях видео, унижающие православных верующих.

Ранее жительница Омска отправила по почте шесть килограммов золота «онлайн-ведьме» из Подмосковья, чтобы та сняла порчу. 40-летняя женщина лишилась драгоценностей на сумму свыше 2 млн рублей. Пострадавшая пошла в полицию, но у нее не приняли заявление, так как не увидели в ситуации состава преступления.

Кандидат психологических наук, доцент факультета социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков считает, что люди стремятся найти какие-то незыблемые ориентиры для внутреннего успокоения, когда в мире наступают так называемые смутные времена или эпоха перемен, как это было с пандемией коронавируса. По его словам, такую потребность отчасти закрывают мистические шоу вроде «Битвы экстрасенсов».