В Подмосковье наладят производство препаратов, не имеющих аналогов в России Глава МИИ МО Зиновьева: в Подмосковье наладят производство препаратов, не имеющих аналогов в России

Фото: Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

В Подмосковной особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» наладят производство лекарственных средств, многие из которых не имеют аналогов в России, заявила глава Министерства инвестиций, промышленности и науки (МИИ) Московской области Екатерина Зиновьева. Объем инвестиций, вложенных в проект, оценивается более чем в 1 млрд рублей. Благодаря новому производству будет трудоустроено более 70 жителей региона, пишет «Подмосковье Сегодня».

Предприятие займется разработкой и выпуском лекарственных средств, многие из которых на данный момент не производятся на территории России, — отметила Зиновьева.

Она отметила, что в рамках импортозамещения будет налажена разработка и серийное производство жидких и твердых форм лекарственных средств. Они будут применяться для лечения гематологических и сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, а также заболеваний нервной системы.

Ранее стало известно, что в июне страны Евросоюза частично восстановили поставки товаров в Россию, в результате чего общий объем экспорта смог превысить €1 млрд. Наибольшими статьями экспорта в Россию стали лекарственные средства, парфюмерия и косметика. Поставки лекарственных средств увеличились даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — общий объем экспорта составил €791 млн, что на 31,5% больше, чем в июне 2021 года.