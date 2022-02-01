В Подмосковье начали строить посёлки для медиков

В четырёх округах Подмосковья начали строительство посёлков для медиков, которым в рамках специальной программы бесплатно выделили земельные участки. Первые поселения появятся уже в октябре 2022 года, сообщают «Вести Подмосковья».

В результате реализации нового проекта участки смогут получить ещё 542 врача. Профессия врача всегда была востребована, сейчас же, в условиях пандемии, это требование возросло многократно. Считаю, что нововведение, которое уже достаточно востребовано врачами, приведёт к хорошим результатам, — заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По данным СМИ, места для посёлков выделили в Ступино, Домодедово, Богородском и Сергиево-Посадском округах. При этом общая площадь земельных участков составляет 67 гектаров. Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что с момента реализации программы земельные участки получили в общей сложности более 350 медиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о программе «Приведи друга» для медиков. За привлечение новых кадров в медицинскую сферу врачи смогут единоразово получить от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.