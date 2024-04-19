В Подмосковье ищут маньяка, нападавшего на девушек Mash: маньяк из Ивантеевки совершил новое нападение на девушку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Московской области правоохранители ищут маньяка, нападавшего на девушек в Ивантеевке, пишет Telegram-канал Mash. По его данным, одной из последних жертв стала 19-летняя работница зоомагазина. Мужчина разбил о ее голову бутылку и начал избивать, когда она 17 апреля поздно вечером возвращалась домой со щенком.

Следом в помещение за ней зашел мужчина с заостренным носом и в кепке. И с размаху разбил бутылку о голову девушки. Затем в ход пошли кулаки, — говорится в публикации Mash.

Отмечается, что позже пострадавшая вместе с матерью зафиксировала побои в соответствующем медучреждении и обратилась в полицию. По данным канала, девушка собрала осколки бутылки, которой ее ударили, и передала их сотрудникам полиции для экспертизы. Правоохранители начали проверку обстоятельств случившегося. Местные жители сообщили Mash, что ранее в округе такого мужчину не видели.

Почти неделю назад подмосковные полицейские задержали 31-летнего жителя поселка Монино. Предполагаемого «кислотного маньяка» подозревают в нападении 10 апреля вечером на женщину и 16-летнюю девочку с использованием неизвестной жидкости. Одна пострадавшая была доставлена в больницу с химическими ожогами глаз, другая — с ожогом ноги.

Полиция в Усть-Лабинске в августе 2023 года задержала мужчину, который облил кислотой свою бывшую возлюбленную. Злоумышленник был задержан по горячим следам после сообщения медиков Центральной районной больницы, куда поступила 21-летняя пострадавшая.