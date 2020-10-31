В Подмосковье начали действовать новые ограничения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/e25c8ad8-1cd6-11eb-addc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые ограничения начали действовать в Московской области в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, жители региона старше 65 лет с хроническими заболеваниями с 2 ноября должны соблюдать режим самоизоляции и по возможности находиться дома. Такой режим продлится до 15 ноября. При этом разрешается посещать магазины и больницы, гулять возле дома и использовать социальные карты, их власти блокировать не будут.

Сотрудники предприятий могут ходить на работу, если их присутствие критически важно. Ограничения не распространяются на медработников, отмечается на сайте правительства Московской области.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Красноярского края объявили о новом комплексе мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в указы внёс губернатор региона Александр Усс.