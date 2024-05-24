В Подмосковье на улице нашли шестилетнюю девочку без одежды В Химках около магазина нашли раздетую шестилетнюю девочку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковных Химках в деревне Юрлово около магазина была найдена обнаженная девочка примерно шести лет, сообщили MK.RU очевидцы. По какой причине она там оказалась, неизвестно.

Проходившие мимо люди предположили, что ребенка могли изнасиловать, поэтому позвонили в полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место, — рассказали свидетели.

Издание пишет, что ребенка доставили в Красногорскую больницу. Неизвестно, получила ли девочка какие-либо травмы. Оперативники сейчас выясняют обстоятельства, в результате которых раздетый ребенок оказался на улице.

Ранее в Псковской области нашли пропавшего девятилетнего ребенка, чьи родители набросились с вилами на сотрудницу местного подразделения по делам несовершеннолетних. Мальчик прятался на болотах вместе с родителями, которых уже задержали полицейские. Ребенок находился в удовлетворительном состоянии, следов насилия на его теле не обнаружили.

На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, которая искала родителей. Когда ребенка встретили полицейские, выяснилось, что она долгое время находится без присмотра взрослых. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что в тот день девочка приехала покататься на велосипеде вместе с папой. Отец оставил дочь на площадке и сказал, что скоро вернется, но так и не пришел.